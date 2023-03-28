ЕС с 2035 года запретит продажу новых автомобилей с двигателями на бензине и дизеле

Брюссель, , 16:47 — REGNUM К 2035 году углеродные выбросы новых легковых автомобилей в Евросоюзе должны быть снижены на 100%. Соответствующие целевые показатели утверждены Советом ЕС 28 марта и фактически приведут к запрету на выпуск к этому сроку автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями.

Электромобили

В документе уточняется, что должно быть достигнуто снижение объёмов выбросов на 100% в сравнении с 2021 годом. К 2030–2034 году показатель сокращения объёма выхлопных газов должен составлять 55%, также уточняется в принятом документе. Параллельно в ЕС будет идти работа по созданию возможностей для регистрации машин на водороде или другом углеродном топливе, не загрязняющем окружающую среду. Введение новых правил объясняется необходимостью снижения выбросов от автомобилей как самого неэкологичного вида транспорта.

В Совете ЕС уверены, что решение даст «импульс к переводу автоиндустрии на нулевые выбросы, продолжая обеспечивать инновационный подход».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года Европейский союз заключил соглашение по закону, который фактически должен запретить продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей с 2035 года с целью ускорения перехода на электромобили и борьбы с изменением климата.