Минобороны РФ сообщило о сбитом снаряде РСЗО GLSDB в зоне спецоперации
Москва, 28 марта 2023, 16:38 — REGNUM Вооружённые силы России сбили в зоне спецоперации управляемый снаряд РСЗО GLSDB, сообщил 28 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB», — сказал он на брифинге.
Как сообщало ИА REGNUM, РСЗО GLSDB является совместной разработкой Boeing и шведской Saab. Создатели добавили ракетный двигатель к авиабомбе. Дальность такого боеприпаса превышает 150 км.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России уничтожили в Херсонской области радиолокатор наведения ЗРК С-300 ВСУ.