Москва, 28 марта, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Вооружённые силы России сбили в зоне спецоперации управляемый снаряд РСЗО GLSDB, сообщил 28 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, РСЗО GLSDB является совместной разработкой Boeing и шведской Saab. Создатели добавили ракетный двигатель к авиабомбе. Дальность такого боеприпаса превышает 150 км.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России уничтожили в Херсонской области радиолокатор наведения ЗРК С-300 ВСУ.