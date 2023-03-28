Погранслужба Польши заявила, что пограничников забросали камнями со стороны Белоруссии

Варшава, , 16:38 — REGNUM Нелегальные мигранты напали на польский патруль, пытаясь пересечь границу Польши со стороны Белоруссии. Белорусские силовики им не препятствовали, говорится в опубликованном 28 марта заявлении польской пограничной охраны.

Белорусская граница Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным погранохраны Польши, накануне у деревни Дубиче-Церкевне группа мужчин атаковала польских патрульных. Иностранцы пришли со стороны Белоруссии и стали бросать в пограничников камни и палки, выражая недовольство тем, что границу охраняют.

«27 марта в Польшу пытались нелегально попасть из Белоруссии 89 человек. Двенадцать из них подходили к заграждению и отступили вглубь Белоруссии. Остальные задержаны», — говорится в заявлении польской погранохраны в Twitter.

Польская сторона утверждает, что белорусские службы позволили мигрантам пройти в приграничную зону.

Отмечается, что нелегально попали в Польшу девять сирийских граждан, они перешли реку Источанку. Ещё 22 сирийца были задержаны в районе Беловежской пущи.

Как сообщало ИА REGNUM, тысячи мигрантов пытались проникнуть на территорию Польши осенью 2021 года, страна столкнулась с серьёзным миграционным кризисом на белорусской границе. В 2022 году польские власти зарегистрировали около 40 тыс. попыток нелегального перехода границы, хотя годом ранее их было лишь 122.