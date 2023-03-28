ТАСС: замгубернатора Ненецкого автономного округа Блощинского задержали по подозрению в коррупции

Нарьян-Мар, , 16:37 — REGNUM По подозрению в коррупционном преступлении задержан заместитель губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) и глава аппарата региональной администрации Андрей Блощинский. Об этом 28 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источники в органах власти региона.

Андрей Блощинский Администрация НАО

«Задержан Блощинский, задержание прошло вчера вечером после обысков», — приводит агентство слова одного из источников.

Добавим, что 28 марта администрация НАО опубликовала официальное сообщение о задержании высокопоставленного чиновника, имя которого не назвала.

«27 марта во время проведения оперативных мероприятий правоохранительными органами округа был задержан высокопоставленный сотрудник администрации НАО по подозрению в совершении коррупционных действий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержание является результатом борьбы с проявлениями коррупции. В администрации пообещали оказать содействие следствию в целях расследования инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Блощинский не поддержал возврат к прямым выборам губернатора НАО.