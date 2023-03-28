Вашингтон, 28 марта, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Американцам нужно молиться после решения президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, заявил экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Эту ситуацию вызвали мы. Вот что происходит, когда вашим правительством управляют некомпетентные люди. Всё, что я могу сказать вам прямо сейчас: молитесь», — цитирует его Newsweek.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент России Владимир Путин заявил о договорённостях Минска и Москвы о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия. Всё необходимое для этих действий подготовят до 1 июля 2023 года.