Министр обороны РФ Шойгу проинспектировал оборонные заводы Челябинской и Кировской областей

Москва, , 16:23 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Челябинской и Кировской областях, сообщили 28 марта в Минобороны.

Шойгу Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что Шойгу проинспектировал производственные мощности, которые непосредственно задействованы в выпуске продукции для обеспечения СВО.

Также глава Минобороны проверил работу автоматизированных линий производств артиллерийских, танковых, минометных снарядов различного калибра и неуправляемых авиационных ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России во время работы в зоне проведения спецоперации на южнодонецком направлении проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток». Он также вручил государственные награды военнослужащим, находящимся на передовой.