В Польше угрожают Белоруссии новыми санкциями за планы разместить ядерное оружие из РФ

Варшава, , 16:24 — REGNUM В Польше уверены, что действия России, намеренной разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие, приведут к принятию новых ограничительных мер для Минска. В введении новых санкций не сомневается премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, такое заявление он сделал 28 марта на пресс-конференции в Бухаресте.

Матеуш Моравецкий Securityconference.de

«Шаг, на который решилась Россия, точно приведет к тому, что на Белоруссию будут наложены дополнительные санкции», — сказал председатель польского правительства.

Он уверен, что после этого Минск ждёт «гораздо более чувствительный» уровень санкций. Своё мнение он аргументировал тем, что участвует в обсуждении введения новых ограничений. В следующем санкционном пакете точно будет предпринято больше мер в отношении Белоруссии, отметил Моравецкий.

По его словам, возможно в том числе введение ограничений на перемещение людей и товаров Белоруссии через границу с Польшей, «чтобы послать ясный сигнал» президенту страны Александру Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент России Владимир Путин заявил о договорённостях Минска и Москвы о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия. Всё необходимое для этих действий подготовят до 1 июля 2023 года.