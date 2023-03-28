Венгрия и Польша выступили против плана ЕС сократить потребление газа на 15%

Будапешт, , 16:20 — REGNUM Будапешт и Варшава выступили против плана Европейского союза продлить на один год добровольное снижение потребления газа на 15%. Остальные страны поддержали решение. Об этом 28 марта сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Петер Сийярто © Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

«Мы проголосовали против этого предложения, которое, к сожалению, было поддержано всеми, кроме поляков и нас», — сказал он в ходе встречи с журналистами.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства назвал решение о сокращении потребления газа «крайне опасным». По его мнению, это не решает проблему.

Сийярто напомнил: ряд экспертов прогнозируют, что зимой в Европе может наблюдаться дефицит газа. В текущем году ЕС будет не хватать 60 млрд куб. м и, как ожидается, Китай может нарастить потребление голубого топлива в связи с увеличением темпов роста экономики, пояснил министр. Он также добавил, что Европа не сможет компенсировать недостаток газа, возникший из-за антироссийских санкций.

По мнению главы МИД Венгрии, в данных условиях Евросоюз должен искать новые источники и маршруты доставки энергоносителей, а не принимать решение о сокращении потребления газа, которое чревато замедлением экономического развития.

28 марта Совет Евросоюза постановил «продлить на 12 месяцев, до 31 марта 2024 года, срок действия решения о добровольном снижении потребления газа на 15%».

Накануне Петер Сийярто заявил, что США относятся к Венгрии как к противнику. По мнению министра, Вашингтон относится к Будапешту так потому, что в Венгрии у власти находится «консервативное, патриотичное, правое правительство, которое очень мощно представляет национальные интересы и не готово принимать суждения и указания из-за рубежа, и нынешней администрации это не нравится».