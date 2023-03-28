Антимонопольное ведомство ФРГ начало проверять влияние Microsoft на рыночную конкуренцию

Берлин, , 16:18 — REGNUM Федеральное антимонопольное ведомство Германии начало проверку американской компании Microsoft на предмет влияния на рыночную конкуренцию. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном 28 марта.

Microsoft © Paco Freire/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Ведомство возбудило дело против Microsoft, чтобы выяснить, оказывает ли компания существенное влияние на конкуренцию, охватывающее все рынки», — отмечается в заявлении.

Указывается, что в основе процедуры лежат полномочия, которые были предоставлены в начале 2021 года в рамках расширенного контроля за злоупотреблениями в отношении крупных цифровых компаний.

Если будут найдены потенциальные признаки антиконкурентных практик в Microsoft, то дело будет рассматриваться на уровне Еврокомиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года Федеральная торговая комиссия США потребовала заблокировать заявку Microsoft на покупку издателя игр Activision Blizzard, поскольку сделка может привести к ущербу конкуренции в игровой сфере.