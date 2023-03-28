The New York Times: военным ВСУ расскажут о технике НАТО с помощью игральных карт

Вашингтон, , 16:17 — REGNUM Пентагон выпустил для военнослужащих ВСУ набор игральных карт с изображениями вооружений НАТО, передает The New York Times 28 марта.

ВСУ Сергей Корсун (c) ИА REGNUM

На картах изображены танки, БТР, грузовики и иные виды техники, которые уже направлены на Украину или должны быть направлены в 2023 году.

Предполагается, что это упростит солдатам изучение поставляемой Западом на Украину техники.

Как сообщалось ранее, в марте 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что западные поставки вооружений Киеву — лишь попытка продлить конфликт на Украине.