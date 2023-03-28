Киев, , 16:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский посетил город Ахтырку в Сумской области, который расположен на севере страны недалеко от границы с Россией. Об этом 28 марта сообщается в телеграм-канале украинского лидера.

Владимир Зеленский в Ахтырке Кадр из видео. Телеграм-канал Владимира Зеленского

Отмечается, что Зеленский встретился с военными ВСУ и гражданскими лицами. На кадрах, опубликованных каналом, украинский президент выступил с трибуны на площадке возле железнодорожного перрона.

Как передавало ИА REGNUM, 27 марта Зеленский посетил позиции ВСУ на временно оккупированной Киевом части Запорожской области. 23 марта он сообщал о своей поездке на позиции ВСУ на временно оккупированной части Херсонской области.