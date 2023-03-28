Киев, 28 марта, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Профицит генерации в энергосистеме Украины позволяет поставлять электроэнергию странам Евросоюза, заявил 28 марта украинский министр энергетики Герман Галущенко.

Дарья Драй ИА REGNUM ЛЭП

По его словам, поставки украинской энергии будут выгодны и Киеву, и европейским странам. Европа сможет получать электроэнергию по приемлемым ценам, а украинская сторона — зарабатывать средства, в том числе для восстановления мощностей.

«Сейчас у нас есть профицит генерации в энергосистеме, поэтому есть возможность для экспорта электроэнергии в европейские страны. Это взаимовыгодный процесс», — приводятся слова Галущенко на сайте министерства.

Ранее замминистра энергетики Украины Юрий Власенко сообщил, что 31 объект энергогенерации в стране, включая ТЭС, ТЭЦ и ГЭС, остаётся повреждён.

Министр Галущенко, как сообщало ИА REGNUM, накануне заявил о работе украинской энергосистемы с резервом мощности. Для потребителей ограничений нет.