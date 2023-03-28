Москва, , 16:18 — REGNUM Эксперты Московского экономического форума (МЭФ) подготовили свои предложения для того, чтобы воплотить распоряжения из майских указов Владимира Путина.

МЭФ

Стратегия предполагает реализацию таких целей, как стать одной из пяти крупнейших экономик мира, преодолеть бедность, войти в топ-10 стран по качеству образования, увеличить среднюю зарплату по стране до 70 тыс. рублей в месяц, а продолжительность жизни — до 78 лет. Майские указы Владимира Путина издавались с 2012 года, но многие из перечисленных в них задач не были достигнуты. Срок их исполнения сдвигался из-за коронавирусной инфекции и проведения спецоперации.

Сейчас срок исполнения сдвинут до 2030 года. Эксперты МЭФ подчеркивают, что на сегодняшний день не существует ни организационных, ни научных проблем для реализации указов, предлагая свой план выхода России из длительного кризиса. Стратегия состоит из 4 пунктов: экономический рост с темпом 3–5% в год, сбалансированность экономики, повышение эффективности инвестиций и преодоление демографического кризиса. Стратегия опирается на мировой опыт и специфику российского рынка. В проекте документа подчеркивается необходимость реформирования нынешней налоговой системы, чтобы обеспечить условия для устойчивого экономического роста. Реформа должна будет существенно снизить нагрузку на бизнес и производство. Бизнесу же необходимо будет пересмотреть свою кадровую политику таким образом, чтобы топ-менеджеры проходили все ступени освоения профессии и имели управленческий опыт. Компаниям предлагается перераспределять свои доходы так, чтобы основная масса средств шла на выплату зарплат работникам. Повышение зарплат нужно и для преподавателей вузов и профессиональных училищ, которые читают лекции, ведут занятия и занимаются научной деятельностью. Авторы проекта предлагают создание нацпроектов по развитию малого и среднего бизнеса, образования и науки, а также выделение большего количества средств на здравоохранение и поддержку материнства.

Отдельно авторы рассматривают создание новых научно-исследовательских институтов, которые будут связаны с «производственными» министерствами и крупными госкорпорациями. Все показатели привязаны к российскому ВВП. «Для реализации всех перечисленных мер необходима политическая воля», — заключают авторы стратегии.