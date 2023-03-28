Прокуратура Молдавии возбудила новое дело в отношении экс-президента Додона из-за справки

Молдавия, , 16:15 — REGNUM Бывший молдавский лидер Игорь Додон и его жена подозреваются в использовании поддельной медицинской справки, а их семейный врач — в её изготовлении. О возбуждении соответствующего уголовного дела сообщила антикоррупционная прокуратура страны.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

Фальшивый документ был представлен суду ради получения Додоном разрешения на выезд из Молдавии. В отношении него была избрана мера пресечения, запрещающая ему покидать страну. Ограничения были определены в связи с расследованием уголовного дела, возбуждённого в отношении экс-главы государства, пояснили в прокуратуре.

«Представил суду ложный официальный документ и на его основании ходатайствовал о разрешении на выезд в Румынию под предлогом проведения постковидного лечения своего несовершеннолетнего сына», — также отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе Додон рассказал, что прокуроры во время допроса врачей, лечащих его сына, якобы угрожали медикам и «терроризировали» их в течение нескольких часов, угрожая проверками на детекторе лжи. Это случилось после того, как экс-президент получил одобрение на выезд в Румынию в Высшей судебной палате.