Москва, , 16:13 — REGNUM Актриса Наталия Белохвостикова опровергла информацию о своей госпитализации. Об этом сообщает РИА Новости.

Наталия Белохвостикова и Ален Делон Кадр из к/ф «Тегеран-43». реж. Александр Алов, Владимир Наумов. СССР, Швейцария, Франция. 1980

«У меня внуку сегодня три года, мы с утра пьем шампанское и отмечаем. Я в растерянности сама, не знаю, что происходит. Чепуха полная, конечно. Мы, наоборот, играем, распаковываем роботов», — приводит агентство её слова.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в телеграм-каналах опубликовали информацию о том, что актрису Наталию Белохвостикову госпитализировали в одну из клиник Москвы. Уточнялось, что женщине якобы предстоит обследование.

Наталия Белохвостикова — советская и российская актриса, народная артистка РСФСР, лауреат двух Государственных премий СССР. Снялась в нескольких десятках кинокартин. Наиболее знаменита по ролям в кинокартинах «Стакан воды», «Принцесса цирка», «Красное и черное», «Закон», «Выбор».