Телеэксперт шоу «Андрей Малахов» Левина и её муж погибли в автокатастрофе под Орлом

Орел, , 16:10 — REGNUM Сотрудница детективного агентства и участница программы «Андрей Малахов» Светлана Левина погибла в дорожно-транспортном происшествии под Орлом. Об этом 28 марта пишет StarHit со ссылкой на местные СМИ.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Авария произошла ещё 24 марта на 305-м км трассы М-2 «Крым». По предварительным данным, водитель грузовика Mercedes-Benz выехал на встречную полосу, где столкнулся с внедорожником Mitsubishi Pajero, в котором находилась Левина. Кроме эксперта, в ДТП погибли ещё два человека, выжил только 13-летний подросток.

Гибель Светланы Левиной подтвердил её коллега, детектив Максим Заболотный.

Позднее стало известно, что в ДТП также погиб супруг сотрудницы детективного агентства, сооснователь сети ресторанов «Сыроварня» Алексей Левин и его брат.

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