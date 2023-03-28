Между Украиной и Турцией исчезают признаки былого политического доверия. Об этом свидетельствуют заявления украинских чиновников, отреагировавших на новинку турецкой военной промышленности. Похоже, что Украина пытается выбить Турцию из «миротворческого трека» и не позволить ей наращивать свое влияние на оси Москва — Киев.

Станислав Тарасов, , 18:35 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — нечастый гость на предприятиях оборонного комплекса. Поэтому посещение им Национального технологического центра Оздемира Байрактара, которым сейчас руководит его зять, носило откровенно демонстрационный характер. Как и фотография, сделанная на фоне нового беспилотного летательного аппарата «Bayraktar KIZILELMA» («Байрактар — золотое яблоко»).

Bayraktar KIZILELMA Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В начале 2021 года компания Baykar объявила, что работает над новой версией беспилотника. Как утверждают в компании, новый Bayraktar станет первым в мире вооруженным беспилотным летательным аппаратом, «способным взлетать и приземляться с судов с короткой взлетно-посадочной полосой».

Использовать его планируется с борта флагманского корабля Военно-морских сил Турции TCG Anadolu, который будет превращен в носитель беспилотных летательных аппаратов после разрыва соглашения с США по проекту создания боевого самолета F-35.

Объявлено, что официальная презентация беспилотника назначена на 27 апреля — 1 мая 2023 года на TEKNOFEST 2023, который пройдет в стамбульском аэропорту, где будут выставлены многие военные технологические новинки.

В интервью CNN Turk глава Агентства обороны Турции (SSB) Исмаил Демир назвал примерные сроки введения беспилотника в эксплуатацию. По его словам, это произойдет уже в конце 2023 года.

Эрдоган уточнил, что беспилотники будут размещены в непризнанной Турецкой Республике Северного Кипра. Турецкое специальное издание SavunmaSanayiST считает, что в этой зоне, несмотря на напряженность в отношениях между Турцией и Грецией, существует малая вероятность боевых столкновений и есть возможность раскрутить новый беспилотник на рынке оружия.

Но в ситуацию решила вмешаться Украина. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что «новое вооружение должно быть испытано на практике» и в Киеве надеются, что «турецкое правительство в скором времени предоставит свои новейшие Bayraktar для их тестирования на нашем фронте». Тем более что, согласно некоторым турецким и украинским изданиям, в новом турецком БПЛА используется украинский двигатель.

Реджеп Эрдоган на фоне нового беспилотного летательного аппарата «Bayraktar KIZILELMA» © Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Анкара на официальном уровне на такую просьбу пока не отреагировала. При этом турецкое издание En Son Haber увидело в действиях Киева скрытую угрозу для проекта. Оно напоминает о причинах, побудивших ранее Турцию прекратить поставки Bayraktar на Украину: турки были очень недовольны большими потерями своего «вундерваффе», получив вместо рекламы сильную антирекламу.

В этой связи в Анкаре появились подозрения, что украинская сторона «сознательно подставляла турецкие беспилотники под удары российской ПВО», чтобы «получить от США машины с гораздо более широкими возможностями». Вот и сейчас Турция полагает, что Киев «пытается дискредитировать новый турецкий военный проект».

Между Украиной и Турцией исчезают признаки былого политического доверия, о чем свидетельствует свежий выпад заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника в адрес уже самого президента Турции.

«Эрдогану уже давно пора определиться, на чьей он стороне, — заявил Мельник. — Если он решил баллотироваться на очередной срок своего президентства и хочет, чтобы выборы прошли успешно и в его пользу, он должен немедленно предоставить нам новые БПЛА и бросить все усилия на наращивание их производства с последующей передачей их ВСУ».

Раньше с такими угрозами в адрес Эрдогана выступал только Запад, теперь это делает уже Киев, что, по мнению турецкого издания Cumhuriyet, «может вообще поставить под большой вопрос дальнейшее сотрудничество Турции и Украины, и не только в сфере военно-технического сотрудничества».

Другое турецкое издание Aydinlik констатирует, что Украина «подозревает Турцию и в отношениях с ней отказывается даже от дипломатического этикета».

Причины такого развития событий многих в Турции озадачили. В турецком сегменте интернета негодуют, напоминая, что Анкара выступает посредником в зерновой сделке и Киев на этом зарабатывает, указывают, что Украина, угрожая переворотом в Турции, находится «под оккупацией США», призывают правительство «тщательно разобраться в ситуации и вызвать посла Украины на ковер, потребовать разъяснений».

Турецкий БПЛА Bayraktar TB2 на вооружении ВСУ © Yulii Zozuliaukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Но в Анкаре понимают, что как для Украины, так и для Турции разрыв будет иметь сложные последствия, например, под угрозой окажется зерновая сделка. Как и то, что проблемы с поставками новых Bayraktar на Украину имеют все же прикладное значение. В последние недели киевский режим получил БПЛА разных типов от других зарубежных государств.

Согласно SavunmaSanayiST, «Турция прекратила поставлять беспилотники на Украину по той причине, что стала своего рода посредником в этом вооруженном конфликте».

Но, похоже, как пишет турецкая газета Akşam, «Эрдогана пытаются выбить из украинского трека, лишить его статуса лица, владеющего эксклюзивной информацией о состоянии российско-украинских отношений», дискредитировать его роль миротворца, чтобы не позволить нарастить влияние на оси Москва — Киев.