Bali Wake News: минюст Индонезии не нашёл признаков существования «маленькой Москвы» на Бали

Джакарта, , 16:00 — REGNUM На индонезийском острове Бали не смогли найти признаков существования «маленькой Москвы» — деревни с исключительно русской диаспорой. Об этом 28 марта, как пишет портал Bali Wake News, сообщило министерство юстиции и прав человека Индонезии.

Бали Иван Шилов © ИА REGNUM

«С точки зрения министерства юстиции и прав человека, на Бали нет иностранных деревень», — сказал глава офиса минюста на Бали Ангиат Напитупулу.

Он отметил, что есть определённые места, входящие в категорию частных территорий, в которых преобладают общины иностранцев.

Он добавил, что информация про «маленькую Москву» была искажена в СМИ из-за недопонимания. По его словам, владельцами вилл и гостиниц на Бали были местные жители, а арендаторами и постояльцами — граждане России.

Ранее индонезийский портал Detik написал, что наплыв российских туристов на Бали сделал остров похожим на «маленькую Москву». Также сообщалось, что на Бали задержаны 17 граждан России во время рейда против нарушений ПДД.