Во Франции из-за забастовки не пускают посетителей на Эйфелеву башню
Париж, 28 марта 2023, 15:57 — REGNUM Эйфелева башня во Франции закрыта, её посещения временно прекращены. Об этом сообщается на сайте достопримечательности 28 марта.
«В связи с общенациональной забастовкой Эйфелева башня в настоящее время закрыта», — указано в сообщении.
Ограничения доступа на башню связано с запланированным властями Франции повышением пенсионного возраста в стране. Ранее по этой же причине ранее был закрыт музей Лувра.
Как сообщало ИА REGNUM, Лувр был закрыт по инициативе профсоюза музейных работников, поддержавших забастовку.
Акции протеста во Франции в связи с пенсионной реформой проходят с 11 марта 2023 года, когда законодатели страны поддержали повышение пенсионного возраста для французов с 62 до 64 лет.