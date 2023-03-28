Москва, 28 марта, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Народную артистку РСФСР Наталию Белохвостикову госпитализировали в одну из клиник Москвы. Об этом 28 марта сообщает телеграм-канал 112.

Евгений Биятов/РИА Новости Актриса Наталия Белохвостикова

По его информации, 71-летняя актриса обратилась к врачам в связи с постоянными болями в ногах. Уточняется, что в последнее время дискомфорт во время ходьбы усилился, при этом лечение не дало нужного эффекта, болезнь начала прогрессировать.

Отмечается, что актриса пройдет обследование, после этого медики назначат ей курс лечения.

Наталия Белохвостикова — советская и российская актриса, народная артистка РСФСР, лауреат двух Государственных премий СССР. Снялась в нескольких десятках кинокартин. Стала широко известна после выхода в 1976 году на телеэкраны фильма Сергея Герасимова «Красное и чёрное», где актриса снялась в главной роли — Матильды де Ла Моль.

Как передавало ИА REGNUM, врачам удалось остановить распространение некроза тканей у олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова, он получает лекарственную терапию.