Губернатор Самарской области Азаров сообщил Путину о намерении идти на выборы

Москва, , 15:46 — REGNUM Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 28 марта сообщил президенту России Владимиру Путину о намерении выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих региональных выборах, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время встречи © Михаил Климентьев/РИА Новости

Азаров отметил, что такое решение он принял «с учетом масштабных задач», стоящих перед регионом, сказал Песков. Глава государства пожелал губернатору успехов, добавил пресс-секретарь.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин в ходе рабочей встречи с Азаровым 28 марта предложил самарскому губернатору обсудить ход реализации нацпроектов в регионе, работу АвтоВАЗа и меры поддержки участников СВО и их семей.