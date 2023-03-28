Москва, 28 марта, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 28 марта сообщил президенту России Владимиру Путину о намерении выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих региональных выборах, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Михаил Климентьев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время встречи

Азаров отметил, что такое решение он принял «с учетом масштабных задач», стоящих перед регионом, сказал Песков. Глава государства пожелал губернатору успехов, добавил пресс-секретарь.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин в ходе рабочей встречи с Азаровым 28 марта предложил самарскому губернатору обсудить ход реализации нацпроектов в регионе, работу АвтоВАЗа и меры поддержки участников СВО и их семей.