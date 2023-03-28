Бухарест, , 15:46 — REGNUM Молдавия должна вновь стать частью Румынии, заявил 28 марта бывший румынский премьер-министр, депутат парламента Людовик Орбан.

Людовик Орбан © Алексей Витвицкий/РИА Новости

По его словам, существует более чем прочная связь между Румынией и Молдавией, в том числе и с юридической точки зрения. Кроме того, по его мнению, порядка миллиона граждан Молдавии имеют также румынское гражданство.

«Я человек, который считает, что для нынешней Молдавии нормально и естественно снова стать частью Румынии», — сказал он в эфире телеканала Moldova 1.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что ситуация в Молдавии говорит о необходимости обеспечивать безопасность страны силами Евросоюза.

Он выразил уверенность, что председатель Европейского совета Шарль Мишель разделяет его точку зрения о необходимости полной поддержки Молдавии со стороны ЕС.