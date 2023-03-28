Мелитополь, 28 марта, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Два новых пункта оформления российских паспортов открыли в Запорожской области. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Российский паспорт

Отмечается, что пункты приёма и выдачи документов открыты в Васильевке и Молочанске.

«Раньше самые важные государственные услуги по приведению в российское гражданство и выдаче паспортов гражданина РФ оказывались в помещении местной администрации. Теперь же у полицейских появились свои рабочие кабинеты и комната приведения к присяге», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в новых регионах России суммарно выдано более 1,19 млн российских паспортов: в ДНР и ЛНР — свыше 966 тыс., в Запорожской области — более 130 тыс., в Херсонской области — более 96 тыс.