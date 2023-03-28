Москва, , 15:42 — REGNUM Предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) поручено увеличить выпуск всего перечня продукции. Об этом сообщили 28 марта в Минобороны России по итогам посещения главой ведомства Сергеем Шойгу предприятий ОПК в Челябинской и Кировской областях.

Рабочая поездка Министра обороны России Сергея Шойгу на предприятия ОПК в Челябинской и Кировской областях Кадр из видео. Министерство обороны РФ

Шойгу проверил работу автоматизированных линий по выпуску снарядов и ракет, а также участки контроля качества продукции, а также провёл рабочие совещания с руководителями предприятий, представителями профильных органов военного управления и Минпромторга России.

На совещаниях министр поставил «задачи по дальнейшему наращиванию производства всей номенклатуры выпускаемой продукции в соответствии с графиками выполнения государственного оборонного заказа», сообщили в Минобороны журналистам.

В ведомстве отметили, что реализация проектов по модернизации и расширению производственных мощностей, а также повышению производительности труда позволила в несколько раз нарастить выпуск боеприпасов для российской армии. До конца года выпуск отдельных боеприпасов увеличится в 7–8 раз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в марте Шойгу поручил удвоить выпуск высокоточных боеприпасов. Он заявил, что это задача «жесткая, но выполнимая».