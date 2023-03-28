Москва, 28 марта, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Кировской и Челябинской областях. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба Минобороны России.

Кадр из видео. Министерство обороны РФ Рабочая поездка Министра обороны России Сергея Шойгу на предприятия ОПК в Челябинской и Кировской областях

Глава военного ведомства проверил работу автоматизированных линий производств неуправляемых авиационных ракет, минометных, танковых, артиллерийских снарядов различного калибра, а также участки контроля качества выпускаемой продукции.

Отмечается, что Шойгу заслушал доклады руководства предприятий о текущих итогах выполнения гособоронзаказа, а также о реализуемых предприятиями проектах по расширению производственных мощностей и модернизации, по повышению производительности труда.

«Реализация данных проектов уже позволила предприятиям в несколько раз увеличить выпуск боеприпасов для обеспечения потребности российских войск, а до конца текущего года производство отдельных образцов продукции вырастет в 7–8 раз», — говорится в сообщении.

По результатам работы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса министр обороны России провел рабочие совещания с руководством предприятий, представителями Минпромторга России, профильных органов военного управления, на которых были поставлены задачи по дальнейшему увеличению производства выпускаемой продукции.

Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин призвал прокуроров следить за законностью в сфере оборонно-промышленного комплекса. По его словам, в России выделяется достаточно средств на гособоронзаказ и предприятия оборонно-промышленного комплекса, они должны тратиться рационально.