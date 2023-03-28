Лавров: США для возобновления диалога с РФ должны вернуться к цивилизованному поведению

Москва, , 15:32 — REGNUM Вашингтон должен вернуться к цивилизованным принципам межгосударственных отношений, чтобы возобновить диалог с Москвой, однако в настоящее время признаков этого не наблюдается. Об этом 28 марта заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что касается вашего вопроса о том, что должно произойти, чтобы мы возобновили наши контакты с Соединёнными Штатами, — они должны изменить свое поведение», — приводит его слова ТАСС.

Министр уточнил, что Штаты должны вернуться к цивилизованным принципам ведения межгосударственных отношений, включая принципы, закреплённые в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.

«Но пока мы не наблюдаем признаков того, что США готовы даже задуматься о необходимости вернуться к истокам», — добавил Лавров, уточнив, что речь идёт об Уставе ООН.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что в Уставе ООН зафиксирована необходимость уважать суверенное равенство государств. Он также акцентировал внимание на том, что действия Вашингтона противоречат этим принципам.

«Против России объявлена гибридная война, причем такая всеохватывающая. И в этой ситуации, когда Соединённые Штаты ведут такую политику, я не вижу, какие должны произойти изменения, кроме как внутри американского истеблишмента и, конечно же, внутри коллективного Запада, который полностью подмят Вашингтоном», — продолжил министр, выразив надежду на то, что когда-нибудь разум возобладает, а логика диалога восторжествует.

Накануне Сергей Лавров заявил, что, несмотря на кампанию по «отмене России», у нас остаётся много друзей, в том числе и на Западе: они разделяют продвигаемые нами традиционные ценности. Также он сделал несколько других важных заявлений, отметив, в частности, что западные страны приложили титанические усилия для изоляции России, но они не увенчались успехом и что сейчас решается вопрос всего миропорядка.