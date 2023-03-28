Киев, 28 марта, 2023, 15:24 — ИА Регнум. На Украине перестали работать многие терминалы спутниковой связи Starlink, передает 28 марта «Страна» со ссылкой на профильных экспертов.

Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press Starlink

Владельцы терминалов пытаются обратиться за получением технической поддержки, однако им приходят ответы о том, что в их действиях есть признаки мошенничества.

По одной из версий, посредники перепродают на Украине оборудование, купленное по акционным ценам, и перестают за него платить, из-за чего и прекращается обслуживание.

Также есть случаи поставок на Украину украденного оборудования Starlink, сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, в марте 2023 года киевский суд отказал SpaceX в удовлетворении иска к украинскому ООО «Старлинк». Компания из США требовала прекратить действие торговой марки предприятия с Украины.