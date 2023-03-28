Вашингтон, 28 марта, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Министерство финансов Соединённых Штатов ввело санкции против двух двоюродных братьев президента Сирии Башара Асада — Самера Камаля аль-Асада и Вассима Бади аль-Асада, сообщается на сайте ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

Также Вашингтон ввёл санкции против двух компаний из Ливана. В заявлении ведомства говорится, что лица, которых коснулись рестрикции, якобы имеют отношение к наркоторговле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что санкции Запада мешают поставке тяжелой строительной техники в Сирию, которая нужна для разбора завалов в пострадавших от землетрясения районах.