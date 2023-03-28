Москва, 28 марта, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Москва разочарована результатами голосования в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции России об учреждении Генеральным секретарем ООН независимой международной комиссии по расследованию обстоятельств взрывов на газопроводах «Северный поток». Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном 28 марта на сайте МИД России.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Инфографика

«Разочарованы итогами голосования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российский проект, в котором были учтены озабоченности всех конструктивно настроенных партнёров, был направлен на проведение объективного и всестороннего расследования для того, чтобы привлечь к ответственности виновных в диверсии на газопроводах «Северный поток», которая привела к тяжёлым экономическим и экологическим последствиям.

Дипломат отметила, что из-за нежелания западных стран допускать кого-либо ещё к расследованиям по этому крупному промышленному объекту гражданской инфраструктуры упущен шанс направить сигнал о недопустимости подобных атак.

«Россия и далее продолжит добиваться принятия всех необходимых мер для определения виновных и привлечения их к ответственности», — добавила Захарова.

Как передавало ИА REGNUM, 27 марта в Совете Безопасности ООН состоялось голосование по российско-китайскому проекту резолюции о международном расследовании диверсии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Совбез не принял проект резолюции.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле сожалеют о том, что Совет Безопасности ООН не принял резолюцию России о создании международной комиссии для расследования терактов на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», при этом российская сторона продолжит прилагать усилия, чтобы не дать замотать эту тему.