Москва, 28 марта, 2023, 15:16 — ИА Регнум. В России наблюдается снижение заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Об этом 28 марта сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Алексей Куденко/РИА Новости Продажа противовирусных препаратов в аптеке

Согласно опубликованным данным, на 12-й неделе текущего года заболеваемость гриппом и ОРВИ сократилась почти на 9% по сравнению с предыдущей неделей. В общей сложности в стране было зафиксировано 773 тыс. случаев заболевания. В структуре циркулирующих респираторных вирусов доля вирусов гриппа составила 47,2%.

«Заболеваемость COVID-19 снизилась по сравнению с прошлой неделей на 5,4%, зарегистрировано 78,7 тысячи случаев. Преобладающими остаются геноварианты штамма «Омикрон», — добавили в ведомстве.

В ведомстве подчеркнули, что в регионах продолжают проводить профилактические и противоэпидемические мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии сотрудники Роспотребнадзора изъяли мясо, зараженное сибирской язвой. В СК по республике уточнили, что мясо продали двум жительницам республики для личного потребления. Сейчас мясо изъято сотрудниками Роспотребнадзора для исследования и утилизации. Организованы карантинные и профилактические мероприятия.