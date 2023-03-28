Копенгаген, 28 марта, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Пираты взяли на абордаж судно, принадлежащее компании из Дании и перевозившее дизельное топливо. Танкер был захвачен в Гвинейском заливе, сообщило Trade Winds.

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Судно осуществляло транспортировку груза под флагом Либерии, пираты остановили его недалеко от порта Пуэнт-Нуар Республики Конго. На борту танкера находились 16 человек, сейчас они в безопасности, так как успели спрятаться в укрытии в специальном помещении корабля.

Сведения о состоянии моряков предоставила компания — владелец судна. Решается вопрос об оказании помощи экипажу силами стран, расположенных рядом с местом захвата танкера. Также ожидается помощь от кораблей из Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Гвинейском заливе были захвачены пиратами 12 человек на судне, которым владела компания из Шанхая. Корабль двигался под флагом Либерии в порт Сан-Томе.