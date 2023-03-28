Москва, 28 марта, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Финские правообладатели муми-троллей не выдали новые лицензии на использование образов героев сказок Туве Янссон в России, передает 28 марта RT со ссылкой на организаторов тематического фестиваля в Москве.

Виталий Белоусов/РИА Новости Памятник муми-троллям в Новой Москве

Правообладатели объяснили свое решение антироссийскими санкциями, а также «позицией компании», сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, в марте 2023 года замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в России нужно использовать пиратские копии западных программ, фильмов и другого контента и не платить за лицензии.