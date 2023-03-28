Москва, 28 марта, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Главным тренером московского футбольного клуба «Торпедо» стал испанский специалист Жозеп Клотет. Об этом 28 марта сообщила пресс-служба команды.

Дарья Драй ИА REGNUM Ворота команды «Торпедо»

«Торпедо» официально сообщает о подписании контракта с новым главным тренером, 45-летним испанским специалистом Жозепом Клотетом», — говорится в сообщении.

Срок контракта не уточняется. По информации «Спорт-Экспресса», соглашение рассчитано на 2,5 года.

Предыдущим местом работы Клотета был итальянский клуб «Брешиа». Также он возглавлял итальянский СПАЛ и английский «Бирмингем».

Напомним, в настоящее время «Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), на счету команды 10 очков в 20 матчах.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта пост главного тренера «Торпедо» покинул Андрей Талалаев, который возглавлял команду с 13 октября 2022 года.