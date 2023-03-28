Москва, 28 марта, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-22», покинувшего МКС без экипажа, приземлился в Казахстане. На нём доставлен с орбиты ценный груз, сообщает 28 марта пресс-служба Роскосмоса.

Иван Шилов ИА REGNUM Союз

Приземление аппарата произошло в 14:45 мск в районе казахстанского города Жезказган. Сведение с орбиты и спуск на Землю прошли штатно.

«С МКС на «Союзе МС-22» доставлены 218 кг грузов, в том числе результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа или повторного использования», — говорится в сообщении в телеграм-канале Роскосмоса.

Как сообщало ИА REGNUM, корабль «Союз МС-22», у которого разгерметизировалась система терморегулирования, покинул орбиту без экипажа. Сбой в работе системы охлаждения произошёл в декабре 2022 года, радиатор корабля могли повредить частицы с внешней стороны.