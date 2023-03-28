Москва, 28 марта, 2023, 15:02 — ИА Регнум. На краснолиманском направлении за сутки Вооружённые силы России ликвидировали порядка 125 военнослужащих ВСУ. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба Минобороны России.

Евгений Биятов/РИА Новости Работа артиллерии ВС РФ в зоне СВО

По её информации, на этом направлении штурмовая и армейская авиация, а также артиллерия и подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ около населённых пунктов Червоная Диброва и Невское ЛНР.

Уточняется, что в результате было ликвидировано до 125 военнослужащих ВСУ, а также уничтожены три пикапа, четыре боевые бронированные машины и самоходная гаубица «Гвоздика».

Отмечается, что на купянском направлении авиация и артиллерия «Западной» группировки войск поразили подразделения ВСУ около населённых пунктов Синьковка, Молчаново, Берестовое Харьковской области. На этом направлении было ликвидировано до 65 военнослужащих ВСУ, также уничтожены три автомобиля и две боевые бронированные машины.