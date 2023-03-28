Донецк, 28 марта, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Противовоздушная оборона (ПВО) России впервые перехватила управляемый реактивный снаряд GLSDB, известило 28 марта Минобороны РФ. Также известно, что в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области российские военнослужащие ликвидировали радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

Минобороны РФ Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (28.03.2023 г.)

Специальная военная операция на Украине сохраняет свой наступательный характер. Только на донецком направлении за сутки уничтожено до 240 украинских военнослужащих и наемников, пояснили в российском военном ведомстве. Кроме этого, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки до 65 человек на купянском направлении, до 125 военнослужащих — на краснолиманском, на южнодонецком и запорожском направлениях — около 20.

На херсонском направлении ВС РФ за минувшие сутки в ходе огневого поражения уничтожили до 18 украинских боевиков и пять вражеских автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, РСЗО GLSDB — это совместная разработка Boeing и шведской Saab. Создатели добавили ракетный двигатель к авиабомбе. Дальность такого боеприпаса превышает 150 километров. Специальная военная операция на Украине идет уже 398-й день. Накануне, 27 марта, Минобороны РФ известило о ликвидации на основных направлениях более 580 человек, воюющих на стороне ВС Украины.