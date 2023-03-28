Москва, 28 марта, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Потери ВСУ за сутки на донецком направлении составили 240 человек. Об этом 28 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«На донецком направлении в результате активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск потери противника за сутки составили до 240 украинских военнослужащих и наёмников», — сказал Конашенков.

Кроме того, по его словам, противник потерял три бронетранспортёра, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу Д-30.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы РФ уничтожили в Херсонской области украинский радиолокатор наведения ЗРК С-300. Кроме того, перехвачено 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB.