Москва, 28 марта, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Вооружённые силы России сбили в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины управляемый снаряд РСЗО GLSDB, который также называют «умной» авиабомбой с двигателем. Об этом 28 марта сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны за последние сутки перехватили 18 снарядов украинских РСЗО HIMARS.

Кроме того, в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Харьковской областях удалось сбить 12 беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы России уничтожили в Херсонской области радиолокатор наведения ЗРК С-300 ВСУ.