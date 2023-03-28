Москва, 28 марта, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили в Херсонской области радиолокатор наведения ЗРК С-300 ВСУ, сообщили 28 марта в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

«В районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области уничтожен радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, средствами ПВО за сутки перехвачено восемнадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее российская группировка «Восток» уничтожила на южнодонецком и запорожском направлениях три беспилотника ВСУ, а также пресекла попытку украинских военных провести разведку боем.

Также расчёты ЗРК С-300 и «Бук» уничтожили три снаряда РСЗО HIMARS, расчёты «Оса-АКМ» и «Стрела-10» — сбили беспилотники «Валькирия» и «Фурия» ВСУ.