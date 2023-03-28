Москва, 28 марта, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Гибель самарских военных в Макеевке (ДНР) в январе 2023 года стала тяжёлым ударом не только для этого региона, но и для всей страны, заявил 28 марта во время рабочей встречи с самарским губернатором Дмитрием Азаровым президент России Владимир Путин.

РИА Новости Разбор здания обстрелянного общежития ПТУ в Макеевке

Азаров напомнил, как происходила эвакуация раненых, и поблагодарил Министерство обороны за оперативную работу.

ВСУ нанесли удар по пункту временной дислокации военнослужащих ВС России в Макеевке в новогоднюю ночь. Погибли 89 человек.

Как сообщалось ранее, в ходе рабочей встречи с самарским губернатором 28 марта президент России предложил ему обсудить реализацию нацпроектов в регионе, работу АвтоВАЗа и меры поддержки участников СВО и их семей.