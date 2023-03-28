Москва, 28 марта, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Восемь лет потребуется жителю России со среднестатистической зарплатой, чтобы накопить на новое жильё при условии, что еду он покупать не будет. Об этом заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов 28 марта на конференции об ипотечном кредитовании.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Недвижимость

По его словам, жильё в стране не становится доступнее, напротив, цены на него растут. Потенциал искусственного поддержания спроса на ипотеку исчерпан, не помогают ни льготные программы, ни схемы с околонулевой ставкой.

«Сколько среднегодовых зарплат, если не пить, не есть, всё откладывать, сколько лет надо откладывать, чтобы купить квартиру? Если в конце 2019 года на «первичке» это было шесть лет, то сейчас это восемь лет», — заявил Данилов.

Регулятор, подчеркнул он, в такой ситуации выступает «за более долгосрочную, стабильную историю». ЦБ планирует применять повышенные резервы по ипотечным кредитам, полная стоимость которых существенно ниже рыночной. Речь идёт об ужесточении требований к банкам, но не к заёмщикам.

Цены на жильё растут сильнее, чем доходы населения. Сильно «разъехались» цены на первичное и вторичное жильё, хотя качество строящегося жилья существенно не изменилось, также отметил представитель ЦБ.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин России намерен предложить внедрение льготной ипотеки для чиновников, чтобы мотивировать их к долгосрочному эффективному труду.