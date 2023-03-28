Донецк, 28 марта, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова 28 марта посетила детский социальный центр в Донецке, где также передала сертификат на покупку дома многодетной семье военнослужащего, погибшего в зоне спецоперации.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Мария Львова-Белова

«Любые условия, которые будут созданы для этих детей, не будут приближены к домашним, что бы мы ни делали. Главное, чтобы были люди, которые их любят…» — приводит её слова РИА Новости.

Львова-Белова также пообещала помочь матери, оставшейся одной с восемью детьми после гибели супруга на передовой.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребёнка заявила, что не получала от Международного уголовного суда никаких документов о вменяемых ей преступлениях и намерена продолжать свою работу.