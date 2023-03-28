Париж, 28 марта, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Власти Франции провели обыски в офисах нескольких крупных банков, которые подозреваются в отмывании денег и мошенничестве с налогами, сообщает 28 марта Reuters со ссылкой на представителя финансовой прокуратуры PNF.

Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press Банк Societe Generale

Отмечается, что речь идёт о французских банках Societe Generale и BNP Paribas, а также британском HSBC.

По данным издания, расследование было связано с лишением дивидендов. Кредитные учреждения несколько лет назад уже обвиняли в отмывании денег.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта сотрудники СБУ и Бюро экономической безопасности Украины ликвидировали схему, по которой один из киевских банков отмывал доходы, получаемые от подпольного онлайн-казино.