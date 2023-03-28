В херсонском Геническе построят новый квартал
Врио главы Херсонской области рассказал о планах строительства нового квартала в Геническе
Геническ, Херсонская область, 28 марта, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Группа инвесторов намерена вложить средства в строительство нового квартала в Геническе, сообщил 28 марта в своем телеграм-канале врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
Андрей Рубцов/ТАСС
Геническ
Представители компаний уже провели предварительные переговоры с руководителями региона.
Предполагается, что площадь застройки составит около 45 тысяч квадратных метров, в том числе жилая площадь — около двух третей от того количества, остальное — офисы.
Ранее в марте 2023 года Сальдо сообщил о начале строительства нового газопровода из Крыма в Геническую агломерацию для газоснабжения района и возводимого под Херсоном нового города.