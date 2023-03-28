Геническ, Херсонская область, 28 марта, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Группа инвесторов намерена вложить средства в строительство нового квартала в Геническе, сообщил 28 марта в своем телеграм-канале врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

Андрей Рубцов/ТАСС Геническ

Представители компаний уже провели предварительные переговоры с руководителями региона.

Предполагается, что площадь застройки составит около 45 тысяч квадратных метров, в том числе жилая площадь — около двух третей от того количества, остальное — офисы.

Ранее в марте 2023 года Сальдо сообщил о начале строительства нового газопровода из Крыма в Геническую агломерацию для газоснабжения района и возводимого под Херсоном нового города.