Лиссабон, 28 марта, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Два человека получили несовместимые с жизнью травмы в результате нападения мужчины в Исмаилитском центре в Лиссабоне. Об этом 28 марта, во вторник, сообщает телеканал «Си-эн-эн Португал».

Soeren Stache/dpa/Global Look Press Лиссабон

Согласно информации журналистов, мужчина напал на посетителей Исмаилитского центра в Лиссабоне, в результате погибли два человека. Уточняется, что подозреваемый был задержан. О возможных мотивах преступника не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, на Кипре украинку приговорили к шести месяцам тюрьмы за нападение на граждан России.