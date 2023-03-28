Москва, 28 марта, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Александра Рудковская, бывшая жена актёра Анатолия Лобоцкого, скончалась в Москве на 63-м году жизни. Об этом ИА REGNUM сообщил источник. Новость о её смерти застала актёра в дороге.

Владимир Федоренко/РИА Новости Анатолий Лобоцкий

Тело Рудковской обнаружили родственники в квартире на улице Гончарной в центре столицы 26 марта. В последнее время женщина страдала от онкологического заболевания. Ей было 62 года.

«В квартире на улице Гончарной Таганского района Москвы 26 марта было обнаружено тело 62-летней женщины, которая при жизни страдала от онкологического заболевания», — рассказал собеседник агентства.

Александра Рудковская была одной из жен актёра Анатолия Лобоцкого, супруги разошлись много лет назад по обоюдному согласию. После развода они практически не общались. Весть о смерти бывшей жены актёр узнал от журналистов.

«Это ужасно, а когда она скончалась? Я могу сказать, что Александра была мне очень близким человеком, она замечательная. Я в шоке, мне трудно сейчас разговаривать. Какой кошмар», — сказал актёр ИА REGNUM и попросил больше не беспокоить его расспросами.

64-летний Анатолий Лобоцкий — заслуженный артист РФ, на счету которого десятки ролей в полнометражных и серийных фильмах, спектаклях и озвучивании. Он известен публике по ролям в сериале «Молодёжка», «МУР. Третий фронт», «Профессионал», фильме «Калашников», фильму «Зависть богов» и многих других. Журналисты писали о пяти браках Анатолия Лобоцкого и множестве романов с известными женщинами. Среди его жён были актриса театра и кино Елена Мольченко и народная артистка РФ Юлия Рутберг. Лобоцкому приписывают роман со звездой советского кино Натальей Гундаревой. Не все его женщины были известными и имели отношение к киноиндустрии, но о каждой из них говорили в прессе. Исключением стала Александра Рудковская, о ней никогда не упоминал ни сам актёр, ни его окружение.