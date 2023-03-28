Москва, 28 марта, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 28 марта провел рабочую встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, сообщили в Кремле.

Михаил Климентьев/РИА Новости Владимир Путин и Дмитрий Азаров

Глава государства предложил обсудить реализацию в регионе национальных проектов, работу одного из крупнейших предприятий области — АвтоВАЗа, а также меры поддержки участников военной спецоперации России и членов их семей.

Как сообщалось ранее, в марте 2023 года руководители АвтоВАЗа заявили, что компания в текущем году планирует реализовать не менее 370 тысяч автомобилей.