Москва, 28 марта, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Поставки нефти из России в Китай в 2022 году увеличились на 8%. Об этом 28 марта заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24».

Максим Богодвид/РИА Новости Добыча нефти

«В Китай прирост составил в прошлом году 8% по нефти, по углю — ещё больше», — сказал он.

Ранее Новак рассказал, что большая часть поставок энергоресурсов из России была перенаправлена на рынки дружественных стран. По его словам, экспорт нефти в Индию вырос в 22 раза.

Вице-премьер также сообщил, что доходы топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в России в прошлом году обеспечили 42% бюджетных поступлений, при том, что в 2021 году этот показатель составил 36%.